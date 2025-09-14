Останніми днями низку областей накрили дощі. Температура знизилася до комфортних +20...+25.

Чи зміниться температурний режим найближчими днями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо

Якою буде погода?

Так, 14 – 16 вересня опадів переважно не прогнозується, лише 14 вересня вдень на Волині, Львівщині, Закарпатті та в Карпатах, 15 – 16 вересня у більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, 14 вересня вдень у західних областях, 15 вересня у південній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Різких змін температури очікувати не варто. Вночі в середньому буде до +8…+16, а вдень повітря прогріється до +20…+25, 15 вересня на заході країни буде дещо прохолодніше – +16…+21.

Погода на три доби / карти Укргідрометцентру

Чого чекати від погоди у майбутньому?

Віра Балабух очікує, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Можливе бабине літо, проте точно сказати, коли воно настане – неможливо.

У відповідь на питання, чи ймовірний сніг вже у вересні – жовтні, метеорологиня відповіла, що це можливо – особливо на високогір'ї Карпат. За її словами, це досить типове явище.

Синоптик Ігор Кібальчич каже, що в третій декаді вересня в Україну прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.