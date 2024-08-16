Коли й у яких областях знову буде сильна спека

Сильна спека повертається в Україну. Вже незабаром у частині областей температура може сягнути +37 градусів.

Де і коли чекати сильної спеки, спрогнозували синоптики. Також розповіли, в яких областях будуть дощі найближчими днями.

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Сильна спека в Україні

Напередодні в Укргідрометцентрі зробили прогноз на три доби. Зазначили, що вночі +10 – +16 градусів, на Заході та Півдні, 18 серпня в Україні +15 – +20 градусів, на узбережжі морів до +23. Вдень п'ятниці +24 – +29, на Південному Заході до +33.

У вихідні в більшості областей +28 – +34 градуси. У південних, центральних, Чернівецькій – місцями сильна спека +35 – +37 градусів,

– розповіли синоптики.

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