Про це напередодні повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
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За прогнозом синоптиків, уже в четвер, 15 серпня, потоки поміняються на західні й південно-західні. В Україну з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. І до 20 серпня воно вже пошириться на всю територію нашої держави.
Тому буде підвищення температури вночі до +13 – +19 градусів, на півдні до +22. Денна температура також з 15 серпня підвищиться у південних і більшості західних областей до +30 – +32 градусів. А 16 – 17 серпня на Півдні та Закарпатті потеплішає до +35 градусів, на решті території – близько +30 – +33,
– розповіла Наталія Голеня.
Додала, що сильна спека очікується упродовж 18 – 22 серпня. Так, температура в південних, центральних і східних областях може піднятися до +35 – +37.
Водночас 40 градусів поки не очікуємо,
– наголосила експертка.
До речі, за попередніми розрахунками Укргідрометцентру, суттєвого зниження температури до кінця серпня, ймовірно, не буде. Ба більше, тенденція останніх 20 років свідчить, що досить-таки тепла погода в Україні утримується до середини вересня.
Осені поки що не видно,
– підкреслила Голеня.
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Також начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру додала, що заморозки поки що не очікуються.