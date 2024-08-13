Про це повідомив Ігор Кібальчич. Синоптик спрогнозував, коли саме чекати потепління. Чи буде в Україні спека понад +40 градусів, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Погода на вересень: яким може бути перший місяць осені

Спека в Україні

Експерт зазначив, що в першій половині тижня очікується короткочасний період похолодання. Він буде пов'язаний з посиленим надходженням повітряних мас із районів Скандинавського півострова. До речі, найбільш відчутне зниження температури очікується в північних і західних областях України.

Але вже з середини тижня та у вихідні до нас повернеться спекотна погода з південно-західної Європи. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях – місцями до +38 градусів,

– прогнозував Кібальчич.

Додав, що цього тижня суттєві опади не передбачаються. Тож посуха в південно-східній частині України лише посилиться. Водночас також буде фіксуватися поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра.

Синоптик писав, що у вівторок, 13 серпня, вночі +10 – +15 градусів; у південних, центральних і східних областях +16 – +21 градус. Вдень +22 – +27, однак, на Закарпатті, в центральних і південних областях +28 – +33.

У середу вночі лише +7 – +13 градусів, але на Півдні та в Криму +15 – +20. Вдень +24 – +29, на Закарпатті й у південних областях +29 – +31.

За прогнозом Кібальчича, спека посилиться в Україні вже з четверга, 15 серпня. Вночі +12 – +17. Вдень +26 – +31; на Закарпатті, Прикарпатті та Півдні +28 – +33 градуси. До речі, така ж температура очікується на п'ятницю.

У суботу, 17 серпня, вночі +13 – +18, вдень +29 – +34, але в південно-західній частині місцями +35 – +37 градусів.

У неділю вночі ще тепліше, зокрема, +16 – +21. Вдень +30 – +35, а на Півдні навіть подекуди +36 – +38 градусів.