Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик спрогнозировал, когда именно ждать потепления. Будет ли в Украине жара более +40 градусов, передает 24 Канал.

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Жара в Украине

Эксперт отметил, что в первой половине недели ожидается кратковременный период похолодания. Он будет связан с усиленным поступлением воздушных масс из районов Скандинавского полуострова. Кстати, наиболее ощутимое снижение температуры ожидается в северных и западных областях Украины.

Но уже с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода с юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях – местами до +38 градусов,

– прогнозировал Кибальчич.

Добавил, что на этой неделе существенные осадки не предвидятся. Поэтому засуха в юго-восточной части Украины только усилится. В то же время также будет фиксироваться постепенный спад уровня воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра.

Синоптик писал, что во вторник, 13 августа, ночью +10 – +15 градусов; в южных, центральных и восточных областях +16 – +21 градус. Днем +22 – +27, однако, на Закарпатье, в центральных и южных областях +28 – +33.

В среду ночью лишь +7 – +13 градусов, но на Юге и в Крыму +15 – +20. Днем +24 – +29, на Закарпатье и в южных областях +29 – +31.

По прогнозу Кибальчича, жара усилится в Украине уже с четверга, 15 августа. Ночью +12 – +17. Днем +26 – +31; на Закарпатье, Прикарпатье и Юге +28 – +33 градуса. Кстати, такая же температура ожидается на пятницу.

В субботу, 17 августа, ночью +13 – +18, днем +29 – +34, но в юго-западной части местами +35 – +37 градусов.

В воскресенье ночью еще теплее, в частности, +16 – +21. Днем +30 – +35, а на Юге даже кое-где +30 +35 а на Юге даже кое-где +36 – +38 градусов.