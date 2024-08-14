Та чи чекати заморозків у серпні 2024 року, розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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Заморозки в Україні

За попереднім прогнозом синоптиків, 15 серпня в Україну з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня воно пошириться на всю територію нашої держави.

Наталія Голеня розповіла, що вночі температура підвищиться до +13 – +19 градусів, а на Півдні й до +22. Вдень з 15 серпня очікується потепління в південних і більшості західних областей до +30 – +32 градусів. Далі, 16 – 17 серпня на Півдні й Закарпатті до +35 градусів, на решті території – близько +30 – +33.

Експертка зазначила, що, попередньо, 18 – 22 серпня очікується сильна спека. Зокрема, на Півдні, у Центрі та на Сході температура може піднятися до +35 – +37 градусів. Однак, +40 в Україні наразі не прогнозують.

До речі, за попередніми розрахунками Укргідрометцентру, суттєвого зниження температури до кінця серпня не очікується. До речі, тенденція останніх 20 років свідчать, що досить тепла погода в Україні утримується до середини вересня.

Наталія Голеня зауважила, осені поки що не видно. Заморозки поки не очікуються.