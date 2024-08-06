Про це розповіла завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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Погода на осінь 2024 в Україні

В Укргідрометцентрі зазначили, поки що мають тільки кліматичні характеристики майбутньої осені. Мовляв, давати точні прогнози на сезон за місяць – два нереально. Тож можна говорити лише про погодні тенденції.

Є тенденція, що протягом останніх 20 років найчастіше вересень буває теплим, ще триває літо. До 20 – 25 вересня середньодобова температура може становити +15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще продовжується метеорологічне літо,

– зазначила Наталія Голеня.

В цілому середньодобова температура першого місяця осені в Україні становить +13 – +17 градусів. На Півдні до +20. Тим часом у гірських районах може бути прохолодніше, – лише до +9 – +15 градусів.

Однак, раніше було зафіксовано й максимальні температури – +33 – +38 градусів. Абсолютний мінімум температури вночі становив 1 – 8 градусів морозу.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру зауважила, буває, що вересень дуже спекотний – до +38 градусів на Півдні та Південному Сході, на Півночі та Заході до +30 – +35. Однак, буває, що з Півночі йде вторгнення холодного арктичного повітря, і навіть можуть бути заморозки.

Але в останні роки спостерігається тенденція до того, що температура повітря зазвичай у середньому на 1 – 2 градуси вища за норму,

– наголосила Голеня.

Звичайно, у жовтні українцям варто чекати бабиного літа, яке буває щороку, навіть не одне. Однак, тепло може тривати як 3 днів, так і 10.

А листопад вважається провісником зими. Зазвичай останній місяць осені в Україні вже більш дощовий і похмурий.

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