Про це повідомив заступник директора Укргідрометцентру. Анатолій Прокопенко розповів, яким буде останній місяць літа.
Дивіться також Аномальна спека б'є історичні рекорди: температура в Україні значно перевищила норму
Заморозки в серпні
Експерт зазначив, що в цілому серпень характеризується стійкою антициклональною погодою. Тобто сонячних днів буде багато, а дощових – навпаки.
За прогнозом, вдень буде жарко, як у липні, а ночі стануть холоднішими. Повторення екстремальної спеки, яка була в другий місяць літа, малоймовірне.
Наприкінці серпня вже очікувані заморозки у північних і центральних областях. Вони бувають не кожного року, але наприкінці місяця можливі,
– наголосив заступник директора Укргідрометцентру.
Прокопенко зауважив, що таких явищ, як сильні грози, зливи, шквали тощо в серпні буває мало. На відміну від червня та липня, цього місяця більш стійка і прогнозована.
Експерт додав, що серпень розпочнеться спекою через надходження гарячого повітря з північної Африки. Далі температура буде знижуватися до комфортної.
Читайте також Сильні дощі, грози та шквали накриють частину Україні: де вируватиме негода
Раніше в Укргідрометцентрі зробили прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у серпні 2024 року. Зокрема, зазначили, що передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19, що на 2 градуси (на Південному Сході на 2,5) вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 34 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми.
Погода на три доби
- Упродовж 4 – 6 серпня погода в Україні буде нестійкою. Часом йтимуть дощі з грозами.
- Синоптики прогнозували, що у ніч на неділю в Чернігівській і Сумській областях місцями будуть значні дощі.
- 4 серпня на Півдні подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- Вночі неділі +17 – +22, у західних і північних областях, 5 – 6 серпня в Україні +12 – +17, а на Півдні до +20 градусів.
- Вдень на Заході +19 – +25, на Півдні та Сході +26 – +32. Тим часом на решті території України +22 – +28 градусів.