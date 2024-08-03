Де саме литиме на вихідних, чи буде аномальна спека в Україні, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода на вихідні

В Україні очікується зміна погодних умов. Усе через активізацію циклонічної діяльності над Балканами та півднем Європи.

Атмосферні фронти із південного заходу принесуть мешканцям більшості областей довгоочікувані опади, які в окремих районах будуть сильними,

– зазначив Кібальчич.

Експерт додав, оскільки хмарності також значно побільшає, температура коливатиметься в межах норми. Лише в південно-східній частині збережеться спекотна погода.

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