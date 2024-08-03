Где именно будет лить на выходных, будет ли аномальная жара в Украине, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода на выходные

В Украине ожидается изменение погодных условий. Все из-за активизации циклонической деятельности над Балканами и югом Европы.

Атмосферные фронты с юго-запада принесут жителям большинства областей долгожданные осадки, которые в отдельных районах будут сильными,

– отметил Кибальчич.

Эксперт добавил, поскольку облачности также значительно увеличится, температура будет колебаться в пределах нормы. Только в юго-восточной части сохранится жаркая погода.

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