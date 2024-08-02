Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт пояснил, что это произошло в результате длительного и устойчивого господства жаркой воздушной массы африканского происхождения в течение большей части месяца.

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Аномальная жара в Украине

Средняя месячная температура в июле оказалась намного выше климатической нормы, в частности, местами даже на 4 – 5 градусов.

Кстати, в большинстве западных, центральных, южных и местами восточных областей среднемесячная температура оказалась рекордной для данной местности за весь период инструментальных метеорологических наблюдений (включая горные районы).

Более того, на юге Херсонщины, Николаевщины и в отдельных районах Крыма июльская температура достигла значений +28,0 – +28,8 градуса, которые ранее ни разу не фиксировались на территории Украины в любом другом месяце,

– подчеркнул Кибальчич.

Интересно, что подобные показатели являются нормой в таких городах как Джакарта (Индонезия), Сингапур, Мумбаи (Индия), Манила (Филиппины) и в других населенных пунктах, расположенных в экваториальном и субэкваториальном поясе.

Синоптик отметил, что максимальный показатель дневной температуры был зарегистрирован в Николаеве 16 июля, когда воздух раскалился до +41,6 градуса.

Кроме аномально высоких температур, июль этого года также стал одним из самых сухих в истории. Поскольку основная часть атмосферных фронтов и циклонов проходила преимущественно через западные и северные регионы Украины, здесь ситуация с осадками сложилась благоприятной.

Другая ситуация была в центральных, южных и восточных областях. На больших пространствах суммарно в течение июля выпало лишь 5 – 15 миллиметров (кроме локальных ливней), а кое-где и еще меньше, что составляет 10 – 15% от нормы.

Следствием недостатка дождей и чрезвычайно высоких температур стали небывало низкие уровни воды в реках бассейнов Северского Донца и Днепра, которые местами уже достигают исторически низких отметок. В дополнение к обмелевшим рекам и озерам, наблюдается длительная засуха в юго-восточной половине страны и чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности,

– отметил синоптик.

Кстати, с начала года произошло уже 3 рекордные волны тепла: в феврале, апреле и июле. Игорь Кибальчич заметил, такая высокая повторяемость тепловых рекордов, что прослеживается во многих областях Украины, свидетельствует о быстром росте темпов потепления климата в целом.

Вероятно, что дополнительный вклад в изменение регионального климата вносят такие факторы как исчезновение Каховского водохранилища и активные боевые действия. Но этот вопрос подлежит тщательному научному исследованию,

– подчеркнул синоптик.

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