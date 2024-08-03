Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра. Анатолий Прокопенко рассказал, каким будет последний месяц лета.

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Заморозки в августе

Эксперт отметил, что в целом август характеризуется устойчивой антициклональной погодой. То есть солнечных дней будет много, а дождливых – наоборот.

По прогнозу, днем будет жарко, как в июле, а ночи станут холоднее. Повторение экстремальной жары, которая была во второй месяц лета, маловероятно.

В конце августа уже ожидаемы заморозки в северных и центральных областях. Они бывают не каждый год, но в конце месяца возможны,

– отметил заместитель директора Укргидрометцентра.

Прокопенко отметил, что таких явлений, как сильные грозы, ливни, шквалы и так далее в августе бывает мало. В отличие от июня и июля, этого месяца более устойчивая и прогнозируемая.

Эксперт добавил, что август начнется жарой из-за поступления горячего воздуха из северной Африки. Далее температура будет снижаться до комфортной.

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Краткая климатическая характеристика августа. Абсолютный минимум температуры воздуха 1 – 7 градусов тепла, на побережье морей 8 – 13. Тем временем в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0 – 2 градуса мороза.

Ранее в Укргидрометцентре сделали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в августе 2024 года. В частности, отметили, что предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы.

Погода на трое суток