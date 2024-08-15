Де саме будуть дощі найближчими днями, і чи чекати сильної спеки в Україні, передає 24 Канал.
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Дощі в Україні
В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби. Зазначили, що переважно буде без опадів.
Лише вдень 16 серпня в Карпатах та на Закарпатті, 17 серпня у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза,
– зазначили синоптики.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +10 – +17 градусів, на Південному Заході до +20.
Вдень 15 серпня +24 – +29, на Закарпатті та Півдні +30 – +32 градуси. Далі, 16 й 17 серпня вже буде спекотніше, – в Україні +27 – +34 градуси. До речі, у суботу в південно-західних і південних областях подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.
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Прогноз погоди на 15 – 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Погода на місяць
- Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря в серпні передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19, що на 2 градуси (на Південному Сході на 2,5) вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 34 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми.
- Також Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику серпня. Згідно з нею, середня місячна температура повітря становить +18 – +24,8 градуса, у гірських районах 16 –19 (на високогір'ї Карпат +13 градусів).
- Абсолютний мінімум +1 – +7 градусів, на узбережжі морів +8 – +13, у Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях подекуди – – -2 градуси.
- Абсолютний максимум температури повітря +35,7 – +39,8 градуса. Однак, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями +40 – +42, у гірських районах +30 – +36, на високогір'ї Карпат +27 – +28 градусів.