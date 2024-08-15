Где именно будут дожди в ближайшие дни, и ждать ли сильной жары в Украине, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток. Отметили, что преимущественно будет без осадков.

Только днем 16 августа в Карпатах и на Закарпатье, 17 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза,

– отметили синоптики.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью +10 – +17 градусов, на Юго-Западе до +20.

Днем 15 августа +24 – +29, на Закарпатье и Юге +30 – +32 градуса. Далее, 16 и 17 августа уже будет жарче, – в Украине +27 – +34 градуса. Кстати, в субботу в юго-западных и южных областях местами сильная жара +35 – + 37 градусов.

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Прогноз погоды на 15 – 17 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

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