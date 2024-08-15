Где именно будут дожди в ближайшие дни, и ждать ли сильной жары в Украине, передает 24 Канал.
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Дожди в Украине
В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток. Отметили, что преимущественно будет без осадков.
Только днем 16 августа в Карпатах и на Закарпатье, 17 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза,
– отметили синоптики.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью +10 – +17 градусов, на Юго-Западе до +20.
Днем 15 августа +24 – +29, на Закарпатье и Юге +30 – +32 градуса. Далее, 16 и 17 августа уже будет жарче, – в Украине +27 – +34 градуса. Кстати, в субботу в юго-западных и южных областях местами сильная жара +35 – + 37 градусов.
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Прогноз погоды на 15 – 17 июля / Скриншот с Укргидрометцентра
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Погода на месяц
- Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в августе предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116, что в пределах нормы.
- Также Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику августа. Согласно ей, средняя месячная температура воздуха составляет +18 – +24,8 градуса, в горных районах 16 –19 (на высокогорье Карпат +13 градусов).
- Абсолютный минимум +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – +13, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами – – -2 градуса.
- Абсолютный максимум температуры воздуха +35,7 – +39,8 градуса. Однако, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40 – +42, в горных районах +30 – +36, на высокогорье Карпат +27 – +28 градусов.