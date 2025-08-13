Найближчим часом в Україні ще утримуватиметься спека. Припекти може навіть у північних областях.

Синоптик Наталія Птуха в ефірі телемарафону розповіла, як довго ще буде спекотна погода та де саме, передає 24 Канал.

Якою буде погода в Україні найближчим часом?

Денні максимуми цього тижня дещо стримані. Найближчими днями на Півночі, Заході та у Центрі очікується 22 – 27 градусів тепла.

Тож сильної спеки наразі не очікують. Певне послаблення очікується й по південних областях.

Але на вихідні повітря знову буде прогріватися.

Вже буде дещо змінюватися повітряні потоки. Із заходу буде просуватися більш спекотна повітряна маса,

– розповіла Птуха.

Таким чином на вихідних, 16 – 17 серпня, може бути спека до +30. Такі показники подекуди будуть і по північних областях. А по південних та Закарпаттю можливі й +33 – +35.

Водночас на наступному тижні сильної спеки не очікують, температурні значення будуть більш помірними – у межах 25 – 30 градусів.