Чи утримається спека в Україні надовго: де саме може припекти
- Найближчими днями в Україні очікуються денні максимуми від 22 до 27 градусів, без сильної спеки.
- На вихідних, 16 – 17 серпня, температура може піднятися до +30, а в південних та Закарпатті до +33 – +35 градусів.
Найближчим часом в Україні ще утримуватиметься спека. Припекти може навіть у північних областях.
Синоптик Наталія Птуха в ефірі телемарафону розповіла, як довго ще буде спекотна погода та де саме, передає 24 Канал.
Якою буде погода в Україні найближчим часом?
Денні максимуми цього тижня дещо стримані. Найближчими днями на Півночі, Заході та у Центрі очікується 22 – 27 градусів тепла.
Тож сильної спеки наразі не очікують. Певне послаблення очікується й по південних областях.
Але на вихідні повітря знову буде прогріватися.
Вже буде дещо змінюватися повітряні потоки. Із заходу буде просуватися більш спекотна повітряна маса,
– розповіла Птуха.
Таким чином на вихідних, 16 – 17 серпня, може бути спека до +30. Такі показники подекуди будуть і по північних областях. А по південних та Закарпаттю можливі й +33 – +35.
Водночас на наступному тижні сильної спеки не очікують, температурні значення будуть більш помірними – у межах 25 – 30 градусів.