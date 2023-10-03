У ГУР розсекретили, хто вигадав назви для операцій "Синиця", "Бариня" та "Крабова пастка"

За словами розвідників, у відомстві дуже багато креативних людей. Але назви спецоперацій мають певне авторство.

Коли українці почули назву спецоперації "Синиця", то її начебто ще можна було пояснити. Але згодом з'явилися "Бариня" та "Крабова пастка". Андрій Юсов, представник ГУР МО, в ефірі телемарафону привідкрив завісу таємниці щодо назв.

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Хто автор назви

Левову частку цих операцій і санкціонує, і продукує їхні назви генерал Буданов, це не секрет,

– сказав Юсов.

За його словами, кожна назва символічна. Наприклад, "Бариня" з'явилася після слів Путіна про те, що українці мають учити російські танці. "Тепер росіянам щось треба вчити", – каже представник ГУР.

Буданов тролить Путіна

Що цікаво, в середині вересня Путін висловився, мовляв, Київ має не забувати гопак, інакше доведеться плясати під чужу дудку, зокрема виконувати "Бариню", а кращому випадкові – "Казачок". Блиснув знанням народних танців не просто так: до того Ентоні Блінкен казав, що для виконання танго потрібні двоє, але Росія не прагне переговорів.

Російський танок "Бариня" виконують досить швидко, а в основі – "конфлікт" між селянином і баринею. Селянин демонструє свою спритність і приспівує "Ех, бариня, бариня-судариня". "Козачок" же – український танець, який згодом поширився на територію Росії. Імовірно, Путін натякає на таке бажане для нього "возз'єднання братніх народів".

Далі буде ще низка операцій, вони зараз у роботі. Їхня реалізація дозволить уповні осягнути задум, у тому числі цієї назви,

– обіцяє Юсов.

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Вивчаємо фольклор із ГУР

Досі Андрій Юсов не говорив, чому операція дістала назву "Бариня", але анонсував "нові цікаві назви". А от "Синиця" завдячує своєю назвою відомій приказці "Краще синиця в руці, аніж журавель у небі". Водночас подробиці "Крабової пастки" не розповідають.