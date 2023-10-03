В ГУР рассекретили, кто придумал названия для операций "Синица", "Барыня" и "Крабовая ловушка"
По словам разведчиков, в ведомстве очень много креативных людей. Но у названий спецопераций есть определенное авторство.
Когда украинцы услышали название спецоперации "Синица", ее вроде бы еще можно было объяснить. Но впоследствии появились "Барыня" и "Крабовая ловушка". Андрей Юсов, представитель ГУР МО, в эфире телемарафон приоткрыл завесу тайны названий.
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Кто автор названия
Львиную долю этих операций и санкционирует, и продуцирует их названия генерал Буданов, это не секрет,
– сказал Юсов.
По его словам, каждое название символично. К примеру, "Барыня" появилась после слов Путина о том, что украинцы должны учить российские танцы. "Теперь россиянам что-то нужно учить", – говорит представитель ГУР.
Буданов троллит Путина
Что интересно, в середине сентября Путин высказался, мол, Киев должен не забывать гопак, иначе придется танцевать под чужую дудку, в частности исполнять "Барыню", а в лучшем случае – "Казачок". Блеснул знанием народных танцев не просто так: до этого Энтони Блинкен говорил, что для исполнения танго нужны двое, но Россия не стремится к переговорам.
Дальше будет еще ряд операций, они сейчас в работе. Их реализация позволит полностью постичь замысел, в том числе этого названия,
– обещает Юсов.
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Изучаем фольклор с ГУР
До сих пор Андрей Юсов не говорил, почему операция получила название "Барыня", но анонсировал "новые интересные названия". А вот "Синица" обязана своим названием известной поговорке "Лучше синица в руке, чем журавль в небе". В то же время подробности "Крабовой ловушки" не рассказывают.