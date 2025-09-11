Спецпризначенці ГУР успішно завдали ураження по кораблю Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Атакувати військову ціль противника вдалося в середу, 10 вересня.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР.

Що відомо про ураження військового корабля росіян?

В середу, 10 вересня, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль Росії. Йдеться про корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу російського Чорноморського флоту.



Цей корабель ворог ввів в експлуатацію ще у 2015 році, а його вартість складає близько 60 мільйонів доларів.

Як зазначили в ГУР, всього в росіян є 4 таких судна.

"Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 мегават", – розповіли про характеристики ворожого судна в розвідці.

Зазначається, що під час атаки спецпризначенців ГУР цей корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де загарбники "прописали" залишки свого Чорноморського флоту.



По російському військовому судну успішного удару бійці ГУР завдали бойовим дроном українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт,

– повідомили в ГУР.

Як спецпризначенці ГУР успішно уразили російський корабель: дивіться відео

