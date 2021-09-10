Спільний парламент, ринок газу й оборонний простір: як Путін поглинає Білорусь
Джерело:24 канал
Понад три години тривали приватні особисті перемовини глави Кремля Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зустрілися політики у Москві 9 вересня.
Ще перед зустріччю було відомо, що жодних документів Путін та Лукашенко за підсумками зустрічі не підписуватимуть. Для чого ж вони зустрічалися? Головною темою був "розвиток інтеграційних процесів у Союзній державі".
Думка до теми Інтеграція Росії й Білорусі: чи зможе Путін переграти Лукашенка
Путін та Лукашенко провели тривалу особисту закриту зустріч у Кремлі
У Кремлі 9 серпня особисто зустрілися Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Як повідомляли російські ЗМІ, політики мали обговорити "розвиток інтеграційних процесів у Союзній державі".
- Інші теми – як-от Афганістан – також згадували, але насправді якихось ключових значень у двосторонніх стосунках Росії та Білорусі вони не мали.
Зауважимо, 19 вересня у Росії відбудуться парламентські вибори.
- Тож після зустрічі Лукашенка і Путіна, як очікували аналітики, мали б пролунати якісь заяви, які могли б позитивно повпливати на рейтинги путінської партії "Єдина Росія".
- Утім, перед зустріччю з Лукашенком сам Путін, ясна річ, запевняв, що "з політичним календарем" ця подія ніяк не пов'язана.
А проте наратив про Союзну державу Білорусі й Росії виборцям Путіна і його політичної сили дійсно до вподоби.
Я попросив вас під'їхати для того, щоб підбити підсумки, що було зроблено за останній час у формуванні програм розвитку Союзної держави,
– сказав Путін Лукашенку на початку зустрічі.
Підбивали підсумки політики понад три години.
Найголовніше Путін і Лукашенко остаточно домовилися про створення Союзної держави
"28 угод", які ніхто не бачив: про що вони
Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про підтримку попередньо анонсованих 28 програм з розвитку економічної інтеграції. Але, як і планувалося, нічого не підписували.
Що сказав Лукашенко
Пресконференцію політиків показував увечері 9 вересня у прямому ефірі головний російський пропутінський телеканал "Россия 24".
- На цьому заході самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що зазначені 28 програм підписати можуть і міністри – "хоч завтра".
Враховуючи те, що договір про створення Союзної держави підписали у 1999 році, понад 20 років тому, "завтра" у Лукашенка – поняття відносне.
- Однак вересневі 2021 року домовленості з Путіним він назвав "проривом", а самі 28 угод пообіцяв оприлюднити (досі їхній текст ніхто у публічній площині не бачив).
- Коли це може статися? За словами Лукашенка, у жовтні (воно й не дивно, адже вибори у Росії якраз минуть).
Загалом Лукашенко заявив, що інтеграція Росії та Білорусі має взаємовигідний характер: "Нічого поганого для народів у цих програмах немає і бути не могло. Все націлене на зростання добробуту".
Бачення Путіна
Володимир Путін традиційно був багатослівнішим. За його словами, з Лукашенком вдалося домовитися про:
- Інтеграцію валютних систем та непрямих податків.
- Спільну боротьбу з тероризмом.
- Єдину макроекономічну політику.
- Інтеграцію платіжних систем.
- Гармонізацію грошово-кредитної політики.
- Єдиний газовий ринок (договір підписати планують до 1 грудня 2023).
- Об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів.
- Підписання у перспективі договору про єдиний ринок електроенергії.
- Перехід до єдиної промислової політики й взаємного доступу до держзакупівель і держзамовлень.
- Розробку єдиних підходів до законів про трудові стосунки і пенсійне забезпечення тощо.
А ще Путін, як звернули увагу у виданні Meduza, не виключив створення у майбутньому союзного парламенту Росії й Білорусі. Але, мовляв, спершу для того треба створити "економічну базу".Крім того, Лукашенко і Путін обговорили будівництво єдиного оборонного простору і гарантування безпеки на зовнішньому периметрі.
- Цей пункт для України особливо важливий, але посилить військову загрозу на північному кордоні.
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