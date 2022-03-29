Спірні питання проговорені, наші пропозиції винесені, – Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк під час брифінгу заявив, що Україна проговорила усі спільні питання та 29 березня винесла їх на розгляд російській стороні.

Очільник української делегації Давид Арахамія додав, що, якщо сторони приймуть домовленості, це буде означати припинення війни й повний відвід військ. Коли війна зупиниться, а усі переселенці повернуться додому, лише тоді можна буде запускати якісь механізми.

Детальніше Україна на переговорах передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки

Українська делегація наголосила, що пункти договору, які українська сторона надала Росії, це лише теоретична позиція, а не домовленість. Оскільки їх повинна розглянути та погодити російська сторона.

Тим часом член української делегації Олександр Чалий надав покроковий план підписання договору з російською стороною.

План підписання договору з Росією: покроково

Найближчі 2 тижні Україна продовжить переговори з Росією, але вже почали консультації з країнами-гарантами.

За 2 тижні може з'явиться можливість запросити ці країни-гаранти для участі в багатосторонніх перемовинах.

Найпринциповіші розбіжності повинні бути погоджені на найвищому політичному рівні. Якщо сторони домовляться на найвищому політичні рівні, тоді буде багатостороння конференція, в яких візьмуть участь найвищі особи країн гарантів і буде підписаний догорів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна проговорила усі спільні питання та винесла їх на розгляд російській стороні.

Всі спірні питання вже більш-менш проговорені, наші пропозиції зроблені,

– заявив Подоляк.

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Україна планує провести референдум, щоб визначити думку суспільства: коли це може статись

Наразі в мережі з'являється багато маніпулятивних повідомлень про те, що в Україні найближчим часом може відбутися референдум. Очільник української делегації Давид Арахамія наголосив, що це може статися лише в умовах мирного часу. В умовах воєнного стану і надзвичайного стану референдуму бути не може.

У пункті 52 і 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів чітко мовиться про те, що якщо будь-який міжнародний договір, укладений під тиском, не вважається дійсним.

Це має бути повний мир на території України, ніяких іноземних сил, всі мають виїхати й таке інше. Це дуже важливо для нас. Жодна країна не буде підписувати такий договір,

– заявив Арахамія.

Якщо всі сторони приймуть позицію про референдум, це буде означати припинення війни й повний відвід військ. Коли війна зупиниться, а всі переселенці повернуться додому, лише тоді можна буде запускати якісь механізми.

Під час переговорів 29 березня Росія заявила, що визнає Віденську конвенцію про право міжнародних договорів.