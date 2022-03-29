Спорные вопросы проговорены, наши предложения вынесены, – Подоляк
Советник главы ОП Михаил Подоляк во время брифинга заявил, что Украина проговорила все общие вопросы и 29 марта вынесла их на рассмотрение российской стороне.
Глава украинской делегации Давид Арахамия добавил, что если стороны примут договоренности, это будет означать прекращение войны и полный отвод войск. Когда война остановится, а все переселенцы вернутся домой, только тогда можно будет запускать какие-либо механизмы.
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Украинская делегация подчеркнула, что пункты договора, которые украинская сторона предоставила России, это лишь теоретическая позиция, а не договоренность. Поскольку их должна рассмотреть и согласовать российская сторона.
Тем временем член украинской делегации Валерий Чалый предоставил пошаговый план подписания договора с российской стороной.
План подписания договора с Россией: пошагово
- Ближайшие 2 недели Украина продолжит переговоры с Россией, но уже начали консультации со странами-гарантами.
- Через 2 недели может появиться возможность пригласить эти страны-гаранты для участия в многосторонних переговорах.
- Самые принципиальные разногласия должны быть согласованы на самом высоком политическом уровне. Если стороны договорятся на высшем политическом уровне, тогда будет многосторонняя конференция, в которых примут участие высшие лица стран-гарантов и будет подписан договор.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина проговорила все общие вопросы и вынесла их на рассмотрение российской стороне.
Все спорные вопросы уже более менее проговорены, наши предложения сделаны,
– заявил Подоляк.
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Украина планирует провести референдум, чтобы определить мнение общества: когда это может произойти
Сейчас в сети появляется много манипулятивных сообщений о том, что в Украине в ближайшее время может состояться референдум. Глава украинской делегации Давид Арахамия отметил, что это может произойти только в условиях мирного времени. В условиях военного положения и чрезвычайного положения референдума быть не может.
В пункте 52 и 53 Венской конвенции о праве международных договоров четко говорится о том, что если любой международный договор, заключен под давлением, то он не считается действительным.
Это должен быть полный мир на территории Украины, никаких иностранных сил, все должны выехать и все такое. Это очень важно для нас. Ни одна страна не будет подписывать такой договор,
– заявил Арахамия.
Если все стороны примут позицию о референдуме, это будет означать прекращение войны и полный отвод войск. Когда война остановится, а все переселенцы вернутся домой, только тогда можно будет запускать какие-либо механизмы.
Во время переговоров 29 марта Россия заявила, что признает Венскую конвенцию о праве международных договоров.