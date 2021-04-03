Співпраця з Росією та перспективи українського кіно: інтерв'ю з міністром культури Ткаченком

У 2021 році коронакриза вдарила по розвитку країн світу. Через те, що гроші, зокрема з Державного бюджету, потрібно було перенаправляти в інші галузі, культура залишилась фактично "за бортом". Однак перспективи у галузі все ж є.

Про гранти та сертифікати у сфері культури, перспективи українського кіно, гроші на фільми, співпрацю з Росією, заборону в'їзду до України російським знаменитостям та відзнаки для артистів в інтерв'ю розповів міністр культури України Олександр Ткаченко.

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Про засідання Кабміну

На 20 годину 2 квітня запланована зустріч Кабміну. Мої колеги лише здогадувались про те, що ж буде. Чи відомо вам, чому збирається Кабмін? (інтерв'ю було записано за кілька годин до цього)

Я б міг продовжити теорію змови про те, що спочатку подзвонив Джозеф Байден, потім засідання Ради національної безпеки та оборони, потім засідання Кабміну і будуть якісь рішення, які пов'язані між собою. Насправді усе не так, це все окремі події. РНБО працює за своїм планом, Кабмін – за своїм.

Ми домовлялися приблизно 2 дні тому на засіданні про те, що буде позачерговий Кабмін з приводу деяких нагальних проблем, є різні. Зокрема, це пов'язано з кризою коронавірусу, але це не стосується загострення на Сході України. Локдауну теж.

Про гранти та сертифікати для галузі культури

Верховна Рада на останньому позачерговому засіданні проголосували законопроєкт про компенсацію 8 тисяч гривень для ФОПів. У 2020 році, якщо я не помиляюся, був грантовий закон саме для культурної галузі. Він продовжує діяти у 2021 році чи треба підписувати новий? Що з культурною галуззю?

У 2020 році було зроблено декілька кроків, які спрямовані й на підтримку креативних індустрій і галузі культури. Спрямування одного мільярда гривень – це вперше в нашій історії було, коли гранти видавали задарма для тих підприємств, установ, організацій, які постраждали внаслідок локдауну.

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Це був проєкт на минулий (2020 – 24 канал) рік, викликаний локдауном. Крім того, було схвалено ще кілька важливих рішень щодо підтримки:

програма "Доступні кредити 5-7-9%";

7% ПДВ з 20% за певними КВЕДами на послуги у сфері культури й креативних індустрій.

Ці рішення продовжують працювати. У 2021 році Міністерству культури виділили на 25% більше фінансування, ніж минулого року за різними програмами, і ми почали напрацювання над іншими механізмами, а не тільки грантами.

Наразі ми рахуємо збитки, які зазнала індустрія, що будуть зрозумілі за результатами першого кварталу. Ці гранти видавали за результатами певного обрахунку. Якщо буде нагальна потреба, то я, безперечно, звертатимусь з приводу грантів. Однак ми думаємо й щодо іншої програми. Наприклад, про програму сертифікатів на культурні послуги – придбати книжку, сходити в театр чи кінотеатр.

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Тобто, щоб населення вже самостійно підтримувало галузь?

Сертифікати, які отримають певні категорії громадян на безкоштовне відвідування закладів культури.

По-перше, ми сприяємо попиту людей.

По-друге, за певним алгоритмом такі підприємства будуть отримувати гроші з державного бюджету.

Тобто з одного боку, ми допомагаємо людям, щоб вони почали споживати культурні послуги, як би це некультурно не звучало, а з іншого – допомагаємо тим, хто постраждав внаслідок локдауну.

Опрацювання цього алгоритму наразі відбувається у Міністерстві культури в співпраці з Мінфіном та Мінекономіки. Однак я думаю, що за результатами першого кварталу ми ще повернемось до цього питання.



Олександр Ткаченко про підтримку галузі кіно / Фото 24 каналу

Про українське патріотичне кіно

У цьому великому виділенні грошей на 1 мільярд гривень було, зокрема, закладено 100 мільйонів на виготовлення українського патріотичного кіно. Чи вдалося зробити це кіно? Ви його бачили? І чи побачать його українці?

100 мільйонів було закладено програмою. Це так звані пітчинги, які першочергово пішли на виготовлення українських серіалів. Якщо мені не зраджує пам'ять, всього встигли витратити 32 мільйони гривень, тому що терміни було достатньо стиснутими й гроші надходили вже наприкінці року. Так, ці серіали ви зможете побачити у 2021 році.

Ті 32 мільйони, які ми зекономили цього року на щось підуть чи вони вже втрачені?

На жаль, вони залишились у минулому (2020 – 24 канал) році.

Про гроші на фільми

Не відбудеться так, як було минулого чи позаминулого року, коли гроші Держкіно витрачали на підтримку цих патріотичних серіалів, а потім з'ясувалося, що знімали просто непотріб, який ніхто не дивився. З цими грошима не буде так само?

Розділимо 2 речі. Є програма, яка існує в Держкіно – це звичайні пітчинги, які виділяють на різні твори, зокрема й на так звані патріотичні твори. Також є програма патріотичних серіалів, яка існує в Міністерстві культури. Здебільшого вона спрямована саме на серіали для того, щоб у співпраці з телеканалами можна було продовжити виготовляти серіали українською мовою, з українськими наративами та з українськими акторами.

У жовтні 2020 року відбулось оголошення результатів пітчингу Держкіно. Водночас низка українських режисерів розкритикувала дії відомства.

Історію щодо неефективного витрачання грошей порушував і я, коли був депутатом, працював на телеканалі. Зараз інший підхід.

Вже обрали нову Раду кіно, затверджується нове положення про пітчинг, де встановлені більш прозорі та зрозумілі правила проведення цих пітчингів для того, щоб можна було виробляти і популярні фільми за певними критеріями й фільми так званого артхаусного напрямку для фестивалів, і дозволяти виробництво мультфільмів. Тобто, щоб було зрозуміло, на що ці гроші витрачають і який ефект від них має бути:

якщо це популярний фільм, який претендує на велику касу, то на нього витрачають певний відсоток, не найсуттєвіший з державних грошей;

якщо це артхаусний фільм, який претендує перемоги у фестивалях, якщо дебюти, то це допомога тим, хто лише стартує.

Також для копродукції, оскільки в нас діє програма "рібейтів", є теж такий напрямок, на який можуть виділяти гроші. Так, ми перезапустили систему, кіно відроджується, але мені особисто, як глядачу і міністру, прикро витрачати гроші на фільми, на які приходять 2 тисячі людей.



Міністр культури розповів про гроші на українське кіно / Фото пресслужби "Слуги народу"

Про перспективи українського кіно

Шкода, коли люди не ходять на українські фільми. Ми погано знімаємо, що не так? Які українські фільми патріотичного спрямування ви можете пригадати?

Розділяймо патріотичне спрямування, тому що багато людей, які знімали не зовсім успішні фільми, називали їх патріотичними – таких прикладів вистачає, на жаль. Я не хочу нікого ображати, але достатньо подивитись касу цих фільмів, щоб зрозуміти, чи були вони насправді патріотичними, тому що якщо він патріотичний, він має бути і популярним.

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Є інша складова стосовно промоцій, але вона не є рецептом для успішності. На фільм можуть прийти на перший показ, але сарафанне радіо достатньо розповсюджене серед любителів кіно і на 2 – 4 день можуть і не прийти. Тому щоб нікого не вводити в оману щодо патріотичності і спекуляцій на ній, ми взагалі пропонували змінити назву програми на "Українське кіно", "Українські серіали".

Хотів би нагадати, звідки з'явилося слово "патріотичне". У 2015 – 2016 роках було зрозуміло, що певний контекст подій, у яких ми жили, потребував патріотичного кіно. Але з огляду на те, що є підозра, воно супер- чи не суперпатріотичне – і ця назва взагалі має дещо дивний вигляд у прив'язці до кіно – тож українські фільми, українські серіали та українська анімація.

Питання до тих 7%, до яких зменшили податок для креативних інвесторів. Ви говорили, що рахунком цього податку має зменшитись і ціна квитка. Може дійсно ми мало ходимо на українське кіно, бо квиток туди коштує як на іноземний фільм зі спецефектами?

Індустрія кінотеатрів та кіно наразі перебувають в не найкращому стані, так само як й туристична індустрія. Якщо дивитися на наслідки першого року пандемії, то ці 2 галузі постраждали, напевно, найбільше.

Кінотеатри у нас практично всі приватні, їх утримують рахунком людей, які приходять, вони платять за оренду. У них були обмеження у той час, коли була помаранчева зона – 50% заповнюваності, і тому ми говоримо про сертифікати зараз для того, щоб можна було і поновити купівельну спроможність людей з одного боку, тому що всі постраждали.

8 тисяч гривень це добре, але для того, щоб ходити в кінотеатр, має бути репертуар, а зараз всі американські блокбастери відклали свої прем'єри та в кінотеатрах подеколи особливо немає чого дивитися.

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Це шанс для нас, оскільки українські фільми знімають, але вони займають в касі загального прокату в Україні 8% – 10%, тобто 90% – це американські та європейські фільми. Їх якраз не вистачає зараз, тому питання це достатньо комплексне і з приводу ціни на квитки і з приводу взагалі відновлення довіри глядачів, щоб вони знову почали хотіти йти в кінотеатри. Сподіваюсь, всі вакцинуємось хоча б до кінця року, знімемо маски і зможемо спокійно поновити традицію ходити в кіно.

Про заборону в'їзду знаменитостям

Вже 7 рік війни, а ми ще досі не можемо визначитись, чому торгувати з Росією погано, а їздити заробляти туди – це добре?

Питання, на яке у мене є особиста відповідь, як у людини. Я припинив співпрацю з росіянами, ми знімали спільно серіали у 2014 році. На жаль, я був один з небагатьох, хто це зробив.

Так само ми знаємо й артистів, їх більше, які припинили виступи в Росії і зосередилися на українському й міжнародному ринках. Але ми не можемо заборонити з іншого боку Ані Лорак, Світлані Лободі чи ще комусь, кому подобається Москва незважаючи на все це – виступати в Москві. Це їхня справа.

Нещодавно українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Росії, прилетіла до Києва. Відповідна новина викликала неоднозначні реакції українців.

І лише громадськість, публічна позиція, може говорити про те, чи сприйматимуть вони таке ставлення людей. Так само, з огляду на закон, який існує, в Україну заборонено в'їзд тим, хто незаконно відвідував Крим і, очевидно, що вони не зможуть продовжувати виступати тут.

Я знаю по тому, як співпрацюють українські продюсери з російськими. Цей тренд на співробітництво спадає, оскільки з'являється можливість співпрацювати із західними партнерами, почали сюди приїжджати відомі компанії, які знімають для Netflix та інших, з огляду на те, що почали працювати "ребейти". Через те, що у нас було дозволено продовжувати знімати фільми, цей тренд продовжується.

Міністр культури Олександр Ткаченко розповідав, що Україна почне виробляти власну продукцію українською мовою для таких платформ, як Netflix , Megogo та Sweet TV.

Я знаю, що колеги ведуть перемовини не тільки з європейцями, але й з американцями та канадцями. Тому в мене є сподівання, що поступово буде спадати тренд співпраці з росіянами. Тому що співпрацювати з глобальними партнерами набагато вигідніше і перспективніше.

Нещодавно Служба безпеки України дозволила реперу Басті в'їзд в Україну, хоча він раніше виступав в окупованому Криму. Чому деякі виконавці з Росії все частіше приїжджають в Україну?

У новому законі про медіа ми намагаємось цю ситуацію так званих дуальностей рішень з приводу того, хто може бути показаний на екранах і чиї фільми у нас заборонені через певні події чи заборону СБУ на в'їзд, вирішити в інший спосіб, ніж її розв'язують зараз.

Важливо Ми не можемо заборонити артистам виступати у Росії, – Ткаченко

Тому що наразі СБУ має право забороняти в'їзд або має право дозволяти його. Міністерство культури лише оприлюднює інформацію рішень Служби безпеки. Чому в певних випадках ухвалюють те чи інше рішення – можна лише здогадуватись, оскільки, можливо, там спливає певний термін і за цей час людина вже не їздила в Крим.



Олександр Ткаченко роз'яснив ситуацію щодо заборони в'їзду російським артистам / Фото 24 каналу

Ми розв'язуємо це питання трошки в інший спосіб. Щодо заборони, наприклад, фільмів, якщо порушені кримінальні справи проти осіб, які завдали шкоди Україні – ці роботи забороняються. Так, щоб ми однозначно не записували навіть мертвих радянських акторів у списки заборонених фільмів.

Ці ситуації, принаймні, в аудіовізуальних творах, ми намагаємось вирішити. Щодо артистів, я думаю, тут має бути публічна дискусія.

Познеру ніщо не заважало до того святкувати свій день народження в Грузії, це цього року сталася така акція. Він раніше святкував, наскільки я встиг прочитати, але я думаю дійсно, він "переплутав хінкалі та сациві" з Абхазією і Південною Осетією. І це рішення, реакція суспільства, була власне на цей візит, хоча 2 роки тому нічого такого не було.

Російський пропагандист Володимир Познер разом зі своїми гостями 1 квітня втік з Грузії. Він приїхав у Тбілісі для святкування свого дня народження, через це місцеві вийшли на протест.

Якщо людина була у Криму – зрозуміло, чому в'їзд в Україну заборонений. Однак якщо вона публічно говорить, що Крим ніколи не стане Україною – чи є це підставою для того, щоб не впускати її до нас?

Деякі західні політики, які працюють в інших парламентах чи меріях, теж таке періодично "ляпають". На мій погляд, якщо людина постійно займається такою пропагандистською роботою – безперечно ні (не впускати в Україну – 24 канал). Класичний приклад – Маргарита Симоньян чи інші так звані журналісти, які працюють на кремлівських каналах.

Якщо ж артист висловився, але не порушував закон – це його приватна точка зору, яку я не підтримую, засуджую, але ми ж вільна країна. Ми не можемо за кожне висловлювання вводити заборони чи навпаки давати ордени.

Якщо ми можемо скасувати указ 2013 року і зняти голову Конституційного Суду, чи можемо ми забрати звання "заслуженого" у того ж Філіпа Кіркорова?

Звання "заслуженого" Кіркорову та Ані Лорак видавалось у зв'язку з їхньою участю на Євробаченні. Це був певний внесок у просування України. Якщо ми вже говоримо про позбавлення звання Кіркорова, то варто тоді ставити питання про позбавлення звання й Ані Лорак, а також переглянути усі списки "заслужених".

Що відомо про відзнаки Філіпа Кіркорова та Ані Лорак через Євробачення? Кіркоров отримав 2008 року від президента Віктора Ющенка почесний титул, тоді музикант підтримав Україну та виступив продюсером Ані Лорак на конкурсі Євробачення-2008.



Обоє знаменитостей не живуть в Україні, а Філіп Кіркоров неодноразово виступав в окупованому Росією Криму.



Олександр Ткаченко наголосив, що теоретично Кіркоров отримав 2008 року від президента Віктора Ющенка почесний титул, тоді музикант підтримав Україну та виступив продюсером Ані Лорак на конкурсі Євробачення-2008.Обоє знаменитостей не живуть в Україні, а Філіп Кіркоров неодноразово виступав в окупованому Росією Криму.Олександр Ткаченко наголосив, що теоретично забрати у нього звання народного артиста України можна.

Я достатньо скептично ставлюсь до цього пострадянського феномену статусу "заслужених" та "народних". Це дійсно радянська традиція. В європейських країнах є почесні відзнаки президента та держави за внесок у розвиток культури. На жаль, у нас не стає менше тих, хто бажає стати "заслуженим" чи "народним". Однак це теж питання до публічної дискусії та готовності спільноти робити якийсь наступний крок.

До речі, пригадала, що президент нагородив театральних митців з нагоди Міжнародного дня театру. Ви за такі нагороди?

Можуть бути відзнаки різного ступеня. Скажімо, орден Почесного легіону чи відзнака культурного лідера і так далі. Над цим варто говорити та працювати.

До теми Бажаю аншлагів і задоволених глядачів, – Ткаченко привітав з Міжнародним днем театру

Народний – це той, якого визнав народ, але орден видає держава. Тут вже є певна невідповідність – чому держава вирішує за народ? Звичайно, артистам та діячам культури приємно, про них чують. Однак заміна цих звань на відзнаки не означає те, що їх не шануватимуть. Будуть шанувати, але в інший спосіб.

Наразі це питання не на часі. Ми лише розпочинаємо розмову щодо цього, але треба бути достатньо делікатними, адже маємо справу з емоціями та амбіціями людей, які працюють у творчій сфері.