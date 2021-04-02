Голова парламенту Дмитро Разумков підписав законопроєкт щодо підтримки підприємців у червоних зонах. Зокрема – передбачає одноразову допомогу від держави у розмірі 8 тисяч гривень.

Законопроєкт №5300 вже направили на підпис президенту Володимиру Зеленському. Напередодні його підтримали народні депутати – 312 голосами.

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Що передбачає документ

Його ініціатором є глава держави. У пояснювальній записці мовиться, що через посилення обмежень, а саме запровадження червоної зони карантину, підприємці втрачають доходи.

Довідка. Станом на 2 квітня у червоній зоні: Київська, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська та Чернігівська області.

Саме тому працівникам та ФОПам, які фінансово постраждали через запровадження карантинних заходів, виплатять допомогу – 8 тисяч гривень. Отримати їх можна буде до 31 грудня.

Окрім гарантованої виплати у 8 тисяч гривень з державного бюджету, документ передбачає, що влада на місцях також виділятиме допомогу, розмір якої визначатиме самостійно.

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