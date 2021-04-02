Зеленському направили законопроєкт про 8 тисяч ФОПам у червоних зонах
Голова парламенту Дмитро Разумков підписав законопроєкт щодо підтримки підприємців у червоних зонах. Зокрема – передбачає одноразову допомогу від держави у розмірі 8 тисяч гривень.
Джерело:Верховна Рада
Законопроєкт №5300 вже направили на підпис президенту Володимиру Зеленському. Напередодні його підтримали народні депутати – 312 голосами.
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Що передбачає документ
Його ініціатором є глава держави. У пояснювальній записці мовиться, що через посилення обмежень, а саме запровадження червоної зони карантину, підприємці втрачають доходи.
Саме тому працівникам та ФОПам, які фінансово постраждали через запровадження карантинних заходів, виплатять допомогу – 8 тисяч гривень. Отримати їх можна буде до 31 грудня.
Як держава підтримала ФОПів раніше
- У грудня 2020 року парламент ухвалив законопроєкт про виплати ФОПам, бізнес яких постраждав від запровадження карантину.
- Вже у січні підприємці отримали по 8 тисяч гривень фінансової допомоги. Для оформлення та виплати грошей використовували сервіс "Дія".
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