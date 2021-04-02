Зеленскому направили законопроект о 8 тысячах ФЛП в красных зонах
Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал законопроект о поддержке предпринимателей в красных зонах. В частности – предусматривает одноразовую помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.
Источник:Верховная Рада
Законопроект №5300 уже направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Накануне его поддержали народные депутаты – 312 голосами.
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Что предусматривает документ
Его инициатором является глава государства. В пояснительной записке говорится, что из-за ужесточения ограничений, а именно введения красной зоны карантина, предприниматели теряют доходы.
Именно поэтому работникам и ФЛП, которые финансово пострадали из-за введения карантинных мер, выплатят помощь – 8 тысяч гривен. Получить их можно будет до 31 декабря.
Кроме гарантированной выплаты в 8 тысяч гривен из государственного бюджета, документ предусматривает, что власть на местах также будет выделять помощь, размер которой будет определять самостоятельно.
Как государство поддержало ФЛП раньше
- В декабре 2020 года парламент принял законопроект о выплатах ФЛП, бизнес которых пострадал от введения карантина.
- Уже в январе предприниматели получили по 8 тысяч гривен финансовой помощи. Для оформления и выплаты денег использовали сервис "Действие".
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