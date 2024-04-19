Криза озброєння: як атака проти Ізраїлю вплине на співпрацю Ірану та Росії
Іран атакує Ізраїль, зокрема, "Шахедами". Ці дрони-камікадзе Тегеран постачає Росії для війни проти України. Коли держава воює, то має менше можливостей постачати зброю своїм союзникам.
Поставки "Шахедів" для Росії з часом можуть бути зменшені або зовсім обмежені. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.
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"Якщо Іран відчує, що загроза війни велика, то поставки або Shahed-136, або компонентів для них, або балістичних ракет, про які теж говорили, що Іран може поставити, можуть бути зменшені або зовсім обмежені", – пояснив він.
Однак наразі рано робити висновки, коли це станеться та чи станеться взагалі. Військовий оглядач припустив, що після величезних поставок дронів-камікадзе для Росії Іран може використовувати запаси, бо так швидко відновити виробництво – це дуже складно.
Ірану було вигідно постачати "Шахеди"
Давид Шарп зазначив, що Ірану було вигідно постачати "Шахеди" Росії з певних причин. Насамперед Іран перебував під санкціями, тому мав величезний дефіцит валюти та технологій.
І тут випала можливість. Насамперед і щодо іміджу, коли держава купує у тебе привселюдно зброю. Це реклама ВПК. Також це можливість отримати багато грошей, якісь технології, зброю. Зокрема, Іран отримав винищувачі Су-35. Цього Ірану не вистачало,
– підкреслив він.
Крім того, це було випробування цих дронів. "Шахеди" застосовувались і раніше у різних країнах, однак не у такій кількості, як це робить Росія проти України.
Виробники "Шахедів" потрапили під санкції
- 18 квітня США та Великобританія ввели нові санкції проти Ірану у відповідь на його атаку на Ізраїль. За інформацією Міністерства фінансів США, санкції були застосовані до 16 осіб та двох організацій, що сприяють виробництву іранських дронів та двигунів для них.
- П'ять компаній, які діють у кількох юрисдикціях і постачають комплектуючі для Khuzestan Steel Company, також були включені до санкційного списку.
- Великобританія ввела санкції проти кількох іранських військових організацій, осіб та організацій, залучених до іранської індустрії БПЛА та балістичних ракет.
- Крім того, Бюро промисловості та безпеки Міністерства комерції США (BIS) вводить новий контроль, щоб обмежити доступ Ірану до таких технологій, як базова комерційна мікроелектроніка. Обмеження застосовуються також до товарів, виготовлених за межами США, які виготовлені з використанням американських технологій.