Кризис вооружения: как атака против Израиля повлияет на сотрудничество Ирана и России

Иран атакует Израиль, в частности, "Шахедами". Эти дроны-камикадзе Тегеран поставляет России для войны против Украины. Когда государство воюет, то имеет меньше возможностей поставлять оружие своим союзникам.

Поставки "Шахедов" для России со временем могут быть уменьшены или вовсе ограничены. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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"Если Иран почувствует, что угроза войны велика, то поставки или Shahed-136, или компонентов для них, или баллистических ракет, о которых тоже говорили, что Иран может поставить, могут быть уменьшены или вовсе ограничены", – объяснил он.

Однако пока рано делать выводы, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Военный обозреватель предположил, что после огромных поставок дронов-камикадзе для России Иран может использовать запасы, потому что так быстро восстановить производство – это очень сложно.

Ирану было выгодно поставлять "Шахеды"

Давид Шарп отметил, что Ирану было выгодно поставлять "Шахеды" России по определенным причинам. Прежде всего Иран находился под санкциями, поэтому имел огромный дефицит валюты и технологий.

И здесь выпала возможность. Прежде всего и по имиджу, когда государство покупает у тебя публично оружие. Это реклама ВПК. Также это возможность получить много денег, какие-то технологии, оружие. В частности, Иран получил истребители Су-35. Этого Ирану не хватало,

– подчеркнул он.

Кроме того, это было испытание этих дронов. "Шахеды" применялись и ранее в разных странах, однако не в таком количестве, как это делает Россия против Украины.

Производители "Шахедов" попали под санкции