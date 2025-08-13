Україна та Ізраїль домовилися про запуск стратегічного діалогу щодо іранської загрози. Країни планують обмінюватися досвідом і технологіями для посилення захисту від дронових та ракетних атак.

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Що відомо про співпрацю Ізраїлю та України?

Візит міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара до Києва став важливим для обох країн. Тоді сторони оголосили про початок стратегічного діалогу щодо протидії іранській загрозі у вигляді "Шахедів" і обстрілів.

Формат і деталі взаємодії поки не розкривають. Однак підтверджено, що він стосуватиметься зокрема теми постачання іранських дронів Росії.

За словами Михаеля Бродського, потенціал співпраці у сфері безпілотників значний, і вона вже триває. Україна та Ізраїль обмінюються досвідом, адже обидві країни перебувають під ракетними та дроновими атаками.

Особливо цінним для Ізраїлю, на думку дипломата, є український бойовий досвід, який у деяких аспектах випереджає ізраїльський.

Головне – це протидія дронам, насамперед іранським. Це ті самі дрони, з якими стикаємося й ми. І тут, в Україні, є досвід, що випереджає ізраїльський, для нас він дуже важливий,

– сказав Бродський.

Ізраїль має одні з найвідоміших у світі систем протиповітряної оборони. Тож, за даними Поважного посла Ізраїлю в Україні, обговорюється можливість взаємодії у сфері ППО. Проте деталі наразі не розкриваються.