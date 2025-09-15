У Міноборони пояснили, що якщо людина сплатила штраф через неявку за повісткою, вона все одно має пройти ВЛК. Причини назвав речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Чому треба проходити ВЛК і надсилають нові повістки, якщо я вже сплатив штраф?

ТЦК ведуть постійний облік, де фіксують надіслані повістки, тих людей, хто не прийшов і не з'явився за повісткою, тих людей, хто сплатив штраф або не сплатив штраф. Тому тим, хто не проходив ВЛК, надсилають нові повістки.

У випадку, якщо людина знову не відреагує і не прийде за повісткою, у "Резерв+" з'явиться позначка, що військовозобов'язаний має сплатити штраф. Позначка має зникнути, коли штраф буде сплачено.

Довідка. Позначка про несплату штрафу в "Резерв+" – червона стрічка в додатку.

Нічого не змінюється після сплати штрафу статусно. Ця стрічка згасає, але він залишається військовозобов'язаний. Він все одно має з'явитися до ТЦК. Він все одно має пройти військову-лікарську комісію, і вже потім в нього зміниться статус і він або придатний, або непридатний,

– розповів Байдалюк.

Як сплатити штраф за неявку за повісткою?

Людина має подати заяву про визнання порушення в розділі "Штрафи онлайн". Коли цю інформацію побачить начальник ТЦК, він випише поставу та засвідчить її електронним підписом. Документ протягом трьох днів побачить військовозобов'язаний і зможе сплатити штраф.

Зверніть увагу! Якщо не сплатити штраф, його розмір зростатиме. Мінімальний штраф становить 17 тисяч, максимальний 25 тисяч.

