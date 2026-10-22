"Американські зрадники": відомий промоутер відреагував на слова посланця Трампа про Путіна

Лу Ді Белла жорстко "пройшовся" по представниках політичного керівництва США. Спортивний функціонер відреагував на коментарі чиновників Білого дому.

Засновник промоутерської компанії DiBella Entertainment Лу Ді Белла вважає зрадниками керівників власної країни. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Що і чому написав Ді Белла

Днями, під час перебування в Росії, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав господаря Кремля Володимира Путіна "гуманістом".

Після відвідин Москви Віткофф зазнав значної критики, навіть у колах республіканців. Не лишився осторонь і Лу Ді Белла, який відреагував на підтримку спецпосланця віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Американські зрадники. Не інакше. До біса адміністрацію Трампа, Епштейна та Путіна,

– написав Ді Белла.

Зазначимо, що подяка американського представника кремлівському диктатору прозвучала на тлі перемовин про звільнення 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який у 2022-му вступив до лав ЗСУ.

Пізніше Габбард потрапив до полону та отримав у Росії шестирічний тюремний термін.

Як спортивний світ коментує дії Трампа

Нещодавно кубинський боксер Йорденіс Угас жорстко розкритикував дії президента США. Спортсмену дуже не сподобалось те, що Трамп фактично зняв санкції з російського палива.

Також дозвіл Росії експортувати дизельне паливо в США розкритикував колишній чеський хокеїст Домінік Гашек.