Засновник промоутерської компанії DiBella Entertainment Лу Ді Белла вважає зрадниками керівників власної країни. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Що і чому написав Ді Белла

Днями, під час перебування в Росії, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав господаря Кремля Володимира Путіна "гуманістом".

Після відвідин Москви Віткофф зазнав значної критики, навіть у колах республіканців. Не лишився осторонь і Лу Ді Белла, який відреагував на підтримку спецпосланця віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Американські зрадники. Не інакше. До біса адміністрацію Трампа, Епштейна та Путіна,

– написав Ді Белла.

Зазначимо, що подяка американського представника кремлівському диктатору прозвучала на тлі перемовин про звільнення 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який у 2022-му вступив до лав ЗСУ.

Пізніше Габбард потрапив до полону та отримав у Росії шестирічний тюремний термін.

Як спортивний світ коментує дії Трампа

Нещодавно кубинський боксер Йорденіс Угас жорстко розкритикував дії президента США. Спортсмену дуже не сподобалось те, що Трамп фактично зняв санкції з російського палива.

Також дозвіл Росії експортувати дизельне паливо в США розкритикував колишній чеський хокеїст Домінік Гашек.