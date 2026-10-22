Основатель промоутерской компании DiBella Entertainment Лу Ди Белла считает руководителей своей страны предателями. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Что и почему написал Ди Белла

На днях, во время пребывания в России, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф назвал хозяина Кремля Владимира Путина "гуманистом".

После визита в Москву Виткофф подвергся резкой критике, даже в кругах республиканцев. Не остался в стороне и Лу Ди Белла, который отреагировал на поддержку спецпосланника вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Американские предатели. Не иначе. К черту администрацию Трампа, Эпштейна и Путина,

– написал Ди Белла.

Отметим, что благодарность американского представителя кремлевскому диктатору прозвучала на фоне переговоров об освобождении 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, который в 2022 году вступил в ряды ВСУ.

Позже Габбард попал в плен и был приговорен в России к шести годам лишения свободы.

Как спортивный мир комментирует действия Трампа

Недавно кубинский боксер Йорденис Угас подверг резкой критике действия президента США. Спортсмену очень не понравилось то, что Трамп фактически снял санкции с российского топлива.

Также разрешение России экспортировать дизельное топливо в США раскритиковал бывший чешский хоккеист Доминик Гашек.