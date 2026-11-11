Буданов відвідав чемпіонат світу в ОАЕ – там зустрілися делегації України та Росії

Кирило Буданов завітав на міжнародну спортивну першість в Абу-Дабі, де підтримав українських ветеранів. Водночас в Еміратах відбувалися тристоронні переговори України, США та Росії.

Очільник Офісу Президента України поєднав робочий візит до Об'єднаних Арабських Еміратів із зустріччю з українськими захисниками, які після поранень продовжують займатися спортом, передає 24 Канал. На світовій першості вони представляли нашу державу та змагалися з найсильнішими спортсменами з різних країн.

Буданов підтримав українських ветеранів на чемпіонаті світу

Кирило Буданов відвідав Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026, який 10 листопада відбувся на арені Mubadala Arena в Абу-Дабі.

Під час візиту керівник Офісу Президента поспілкувався з українськими ветеранами, які виступали на змаганнях. Цьогоріч нашу країну на світовій першості представляли 11 захисників, які отримали поранення під час бойових дій.

Попри пережиті травми та складний шлях відновлення, вони не залишили спорт і продовжують тренуватися, демонструючи свої можливості на міжнародному рівні.

Для українських ветеранів участь у таких змаганнях – це не лише спортивний результат, а й можливість продемонструвати силу духу та нагадати світові про українських захисників.

Що відомо про переговори України, США та Росії в ОАЕ

До Абу-Дабі Буданов прибув у складі української делегації для участі у тристоронніх переговорах за посередництва Сполучених Штатів. До консультацій також долучилися представники Росії.

Другий день переговорів тривав близько двох годин. Політолог Петро Олещук раніше зазначив, що ознак узгодження принципових політичних питань наразі немає, а розмови про серйозні глобальні домовленості залишаються передчасними.

Водночас за підсумками зустрічей Україна та Росія офіційно підтвердили домовленість про новий масштабний обмін полоненими.

Після переговорів представники США мали вирушити до Росії, а 12 листопада зустрітися з українською стороною в Дубліні для координації позицій.