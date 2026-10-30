Стало відомо, скільки ще планує грати Мессі за Інтер Маямі

Ліонель Мессі залишиться у футболі щонайменше до моменту, коли йому буде 41 рік. Легендарний аргентинський гравець наразі не розглядає варіантів завершення кар’єри.

Мессі гратиме за Інтер Маямі ще щонайменше два роки. Про це у власному акаунті у соцмережі Х повідомив інсайдер Фабрісіо Романо.

Скільки ще гратиме Мессі

Джерело зазначає, що Ліонель не розглядає варіанти футбольної пенсії чи від’їзду у рідну Аргентину.

Жодних переговорів щодо повернення Ліонеля Мессі до Ньюеллс Олд Бойз не ведеться, попри повідомлення. Мессі дуже щасливий в Інтері (Маямі), так само як і його родина. Лео хоче виконати поточний контракт щонайменше до кінця 2028 року. Можливо, навіть довше, це вирішать пізніше,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у поточному сезоні 39-річний володар восьми «Золотих м’ячів» відіграв за клуб 34 матчі, у яких відзначився 29 голами та віддав 15 асистів.

Що відбується у кар’єрі Мессі

У понеділок, 26 жовтня, світ дізнався ім'я володаря "Золотого м'яча" 2026 року. Переможцем вперше у кар’єрі став англійський нападник Гаррі Кейн.

Ліонель Мессі посів у голосуванні 5-те місце. Аргентинець не відвідав церемонію нагородження, яка відбулася у Лондоні. Причиною цього стало те, що минулого тижня футболіст разом із родиною літав зі США до Іспанії, щоб отримати престижну премію принцеси Астурійської за видатні досягнення в спорті, а згодом одразу провів матч у Сполучених Штатах.