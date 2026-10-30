Спорт Top News Бокс News Усик не перший: з'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу
30 жовтня, 13:44
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Усик не перший: з'явився новий рейтинг найкращих боксерів світу

Олександр Щербатих

Олександр Усик опинився на другому місці у списку найкращих боксерів світу. З лідером рейтингу він на ринзі точно не зустрінеться.

Українець посідає друге місце у списку бійців незалежно від вагової категорії. Про це повідомили ресурси журналу The Ring.

Хто обійшов Усика у рейтингу

Першим опинився японський боксер Наоя Іноуе, який володіє усіма головними титулами у ваговій категорії до 55,3 кілограма.

Рейтинг боксерів журналу The Ring:

  1. Наоя Іноуе
  2. Олександр Усик
  3. Шакур Стівенсон
  4. Джессі Родрігес
  5. Давид Бенавідес
  6. Дмитро Бівол
  7. Дзюнто Накатані
  8. Девін Гейні
  9. Джарон Енніс
  10. О’Шакі Фостер

Зазначимо, що Олександр Усик наразі перебуває у Саудівській Аравії. Там 31 жовтня в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір боксу, який очолить мексиканець Сауль "Канело" Альварес, котрий спробує забрати пояс WBC у камерунця Крістіана Мбіллі. Одним з відвідувачів спортивного заходу стане український боксер. 

Що зараз відбувається у кар’єрі Усика

Ім'я наступного опонента Олександра Усика досі невідоме. Для українця наступний бій може стати завершальним. Довгий час суперником для боксера називали Деонтея Вайлдера, але перемовини з ним, схоже, не увінчались успіхом через фінансові розбіжності.

Зазначимо, що днями призер Олімпійських ігор з карате Станіслав Горуна порівняв публічну позицію Усика та Василя Ломаченка.

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