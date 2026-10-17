Трамп залишиться єдиним лауреатом: ФІФА може скасувати Премію миру, яку отримав президент США

ФІФА може скасувати Премію миру, яку в грудні 2025 року отримав Дональд Трамп. Так президент США може стати єдиним номінантом цієї абсолютно фіктивної нагороди.

Про це повідомляє The Athletic. Дональд Трамп свою Премію миру отримав у грудні 2025 року.

Чому ФІФА розглядає скасування Премії миру?

ФІФА розглядає можливість скасування Премії миру, яку в 2025 році отримав президент США Дональд Трамп. Відповідне питання має розглянути комітет із соціальної відповідальності у футболі.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради ФІФА в Цюриху 15 жовтня. Комітет, до складу якого входять 22 особи, має оцінити доцільність подальшого існування нагороди та визначити, в якому форматі її можуть вручати надалі.

Комітет наразі розглядає варіанти, як-от відмова від вручення премії політикам або взагалі повне її скасування. Щоправда остаточного рішення щодо ліквідації Премії миру ще не ухвалили. Свої висновки комітет має підготувати до наступного засідання Ради ФІФА, яка відбудеться в Досі в грудні.

Як узагалі з'явилась Премія миру ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про заснування щорічної премії ФІФА в листопаді 2025 року. Він планував вручати нагороду людям, які зробили винятковий внесок у зміцнення миру й об'єднання людей в усьому світі.

Першим лауреатом став президент США Дональд Трамп. Інфантіно вручив йому відзнаку під час жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу 2026, що пройшла у Вашингтоні в грудні 2025 року. При цьому створення Премії миру не затверджувала Рада ФІФА. Було одразу очевидно, що Інфантіно терміново вигадав цю премію, аби задобрити Трампа, який не отримав Нобелівську премію миру.

Що відомо про заклики до Інфантіно піти у відставку

Після кількох скандалів із президентом ФІФА, зокрема, під час чемпіонату світу 2026, від швейцарця почали вимагати піти у відставку. Зокрема, з закликом до Інфантіно подати у відставку виступив віцепрезидент німецького футбольного союзу та президент дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Вацке.

Активно лобіює бойкот Джанні Інфантіно й УЄФА. Александер Чеферін є головной рушійною силою протестів проти чинного президента ФІФА. УЄФА робить ставку на вибори президента ФІФА у 2027 році. Чеферін шукає союзників, які не будуть голосувати за Інфантіно на наступних виборах.