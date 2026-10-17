Об этом сообщает The Athletic. Дональд Трамп получил свою Премию мира в декабре 2025 года.

Почему ФИФА рассматривает возможность отмены Премии мира?

ФИФА рассматривает возможность отмены Премии мира, которую в 2025 году получил президент США Дональд Трамп. Соответствующий вопрос должен рассмотреть комитет по социальной ответственности в футболе.

Такое решение было принято на заседании Рады ФИФА в Цюрихе 15 октября. Комитет, в состав которого входят 22 человека, должен оценить целесообразность дальнейшего существования награды и определить, в каком формате ее можно будет вручать в будущем.

В настоящее время комитет рассматривает различные варианты, в том числе отказ от вручения премии политикам или вообще ее полную отмену. Правда, окончательное решение об упразднении Премии мира еще не принято. Свои выводы комитет должен подготовить к следующему заседанию Рады ФИФА, которое состоится в Дохе в декабре.

Как вообще появилась Премия мира ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об учреждении ежегодной премии ФИФА в ноябре 2025 года. Он планировал вручать награду людям, внесшим исключительный вклад в укрепление мира и объединение людей во всем мире.

Первым лауреатом стал президент США Дональд Трамп. Инфантино вручил ему награду во время жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2026 года, что прошла в Вашингтоне в декабре 2025 года. При этом создание Премии мира не было одобрено Радой ФИФА. Сразу стало очевидно, что Инфантино в спешке придумал эту премию, чтобы задобрить Трампа, не получившего Нобелевскую премию мира.

Что известно о призывах к Инфантино уйти в отставку

После нескольких скандалов с президентом ФИФА, в частности, во время чемпионата мира 2026 года, от швейцарца начали требовать уйти в отставку. В частности, с с призывом к Инфантино м подать в отставку выступил вице-президент Немецкого футбольного союза и президент дортмундской Боруссии Ганс-Йоахим Вацке.

бойкот Джанни Инфантино активно лоббирует и УЕФА. Александр Чеферин является главной движущей силой протестов против действующего президента ФИФА. УЕФА делает ставку на выборы президента ФИФА в 2027 году. Чеферин ищет союзников, которые не будут голосовать за Инфантино на следующих выборах.