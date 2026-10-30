Усик выступил с откровенным заявлением о Роналду

Бывший трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик высказался об игре Криштиану Роналду. Легендарный боксер приятно удивил украинца.

Усик посетил футбольный матч чемпионата Саудовской Аравии. О реакции украинского боксера на это событие сообщил аккаунт местной футбольной лиги в социальной сети Х.

Как Усик прокомментировал голы Роналду

В четверг, 29 октября, в Эр-Рияде Аль-Наср победил Аль-Холуд со счетом 5:3. Хет-триком в составе победителей отличился 41-летний Криштиану Роналду.

Невероятный матч, просто невероятный. Криштиану, знаете, он инопланетянин,

– сказал Усик местным журналистам после матча.

Отметим, что в последний день октября в Эр-Рияде состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет бой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Одним из гостей спортивного мероприятия станет украинский боксер.

Что происходит в карьере Роналду

Португалец стал ближе к своей цели – 1000 голов в профессиональном футболе. Теперь на его счету 985 результативных ударов.

Недавно он отреагировал на победу в голосовании за лучшего обладателя "Золотого мяча" всех времен. Португалец посвятил награду болельщикам со всего мира.

Правда, не все в восторге от карьерного пути португальского ветерана. Эрик тен Хаг, бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", подверг критике экс-подопечного. Специалист считает, что звездный Криштиану не отрабатывал на тренировках.