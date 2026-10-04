Ранее работал в Киеве: стало известно, кто будет судить матч Украина – Венгрия

Матч в Трнаве против Венгрии станет заключительным для команды Андреа Мальдеры в этой затянувшейся международной паузе. Стало известно, кто будет судить этот матч.

Матч четвертого тура Лиги наций будет судить арбитр из Хорватии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Кто будет судить матч Украина – Венгрия

Главным арбитром станет 41-летний Игорь Паяц.

Также все остальные арбитры, которые будут обслуживать этот матч, будут представлять Хорватию. Ассистентами рефери будут Боян Зобеница и Иван Михаль. Четвертый арбитр – Дарио Бел. Видеоассистент арбитра – Марио Зебец. Ассистент видеоассистента – Тихомир Пеин.

Отметим, что Паяц ранее пересекался с украинскими командами. В частности, он был главным арбитром ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25 между испанским Бетисом и Кривбассом, который закончился победой клуба из Ла Лиги со счетом 3:0.

Также в октябре 2016 года Паяц приезжал в Киев, где на "Оболонь-Арене" состоялся матч квалификации к молодежному Евро-2017 Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 (1:1). Тогда этот рефери выполнял роль четвертого арбитра.

Украина – Венгрия в Лиге наций: что известно

Следующий матч сборной Украины состоится в понедельник, 5 октября. Номинально домашняя для украинцев встреча против Венгрии на начнется в 21:45по киевскому времени.

"Сине-желтые" уже встречались с венграми в этом розыгрыше. В выездном поединке команда Мальдеры одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в той игре забил Даниил Сикан.

После победы над венграми Украина сыграла вничью с Грузией – 0:0. В третьем туре наши соотечественники потерпели сокрушительное поражение от Северной Ирландии со счетом 0:3.