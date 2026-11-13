Довбик оказался не нужен сразу двум клубам: украинец рискует остаться без команды

Артем Довбик рискует досрочно покинуть Болонью, но и в Роме на украинского нападающего не рассчитывают. Зимой нападающему могут искать уже третий клуб.

Карьера украинского нападающего в Италии оказалась под угрозой. Обе команды, с которыми связан контракт Довбика, судя по всему, не видят для него места в своих планах, сообщает 24 Канал.

Болонья хочет избавиться от Довбика уже зимой

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Артем Довбик может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. В настоящее время 29-летний украинец выступает за Болонью на правах аренды из Ромы, однако убедить тренерский штаб Раффаэле Палладино ему не удалось.

По информации итальянских СМИ, Болонья уже рассматривает возможность досрочного прекращения сотрудничества с нападающим. Причиной недовольства является не только его скромная результативность – в этом сезоне форвард забил лишь один гол в четырех матчах.

В Италии также ходят слухи, что футболист якобы не выкладывается на полную из-за опасений рецидива травмы. Это, по сообщениям, негативно сказывается на доверии к нему со стороны тренерского штаба.

Рома тоже не рассчитывает на украинского нападающего

Ситуация для Довбика осложняется тем, что даже возвращение в Рому не гарантирует ему второго шанса. Римский клуб, как сообщается, не планирует оставлять украинца в своей команде и может вновь отправить его в аренду.

Дополнительным аргументом против нападающего стала его зарплата. После уплаты налогов Довбик получает около трех миллионов евро в год. Для "Болоньи" содержать футболиста с такими финансовыми условиями, у которого нет стабильного места в основном составе, слишком дорого.

Зимнее трансферное окно может стать для Довбика шансом найти новую команду и перезапустить карьеру.

У украинского нападающего есть шанс проявить себя в национальной сборной. Довбика вызвали в основную сборную страны на ближайшие матчи Лиги наций вместо травмированного Пономаренко.