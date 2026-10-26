Довбика выганяют из Болоньи: тренер поставил украинцу ультиматум

Артем Довбик пока не смог завоевать доверие тренерского штаба и получает мало игрового времени. Ситуацию осложняют требования тренера Раффаэле Палладино, который ожидает от нападающего большей самоотдачи.

Украинец рискует сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна. Болонья оценит выступления Довбика до января и может досрочно расторгнуть договор об аренде, пишет Voce Giallo Rossa.

Довбик не убеждает тренера Болоньи

Будущее нападающего сборной Украины в Болонье остается неопределенным. Клуб будет следить за прогрессом Артема Довбика до начала следующего года, после чего решит, продолжать ли сотрудничество.

В начале сезона нападающий провел на поле всего около 100 минут и забил один гол. В последнем матче против Кальяри, который Болонья выиграла со счетом 2:0, Довбик остался на скамейке запасных, несмотря на проблемы со здоровьем у его конкурента Роберто Пикколи.

После матча Палладино дал понять, что украинец должен больше работать на тренировках, чтобы претендовать на место в основном составе. Поэтому ближайшие месяцы могут стать определяющими для форварда.

Болонья может вернуть украинца в Рому

Болонья взяла Довбика в аренду у Ромы до конца сезона с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Однако пока клуб не спешит принимать окончательное решение относительно будущего нападающего.

Приоритетом остается возвращение украинца к оптимальной форме после длительной паузы из-за травм. В то же время руководство Болоньи рассматривает возможность досрочного прекращения аренды уже в январе, если ситуация не улучшится.

В таком случае Довбик вернется в Рому, которой принадлежат права на футболиста. Болонье же придется искать другого нападающего для усиления атаки.