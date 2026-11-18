Данило Сикан помог сборной Украины избежать плей-офф и сохранить место в Дивизионе B Лиги наций. Нападающий Андерлехта отличился голом.

Взятие ворот от Сикана оказалось единственным вечером 17 октября. После победы над грузинской командой в Кошице Даниил дал эксклюзивный комментарий 24 Каналу.

Что Сикан сказал о своей игре за сборную Украины

Нападающий забил уже через 57 секунд после начала матча против Грузии (1:0). Его гол стал самым быстрым в истории официальных матчей за сборную Украины.

После игры Данила хвалили не только болельщики, но и партнеры по команде. Сам же Сикан решил остаться скромным.

Я не считаю себя опытным или важным футболистом сборной. Думаю, что здесь каждый важен, а опытными являются те, кто сыграл много матчей. У меня их не так много. Я понимаю, что когда ты надеваешь эту футболку – должен отдаваться на 200%,

– отметил нападающий.

Данило ответил на вопрос, пригодится ли ему гол, забитый в ворота Гиорги Мамардашвили, после возвращения на клубный уровень.

Конечно, поможет. Это для уверенности, для собственного результата. Голы помогают нападающему. Это самое важное,

– добавил Сикан.

Отметим, что ранее Георгий Судаков рассказал о своем отношении к выступлениям за клуб и национальную сборную.

Что дальше для сборной Украины

Команда Андреа Мальдеры заняла третье место в Дивизионе B Лиги наций, что помогло ей сохранить место на этом уровне турнира.

Уже 6 декабря состоится жеребьевка отборочного этапа к Евро-2028, а футбольные баталии в квалификации начнутся весной следующего года.

Эмоциями поделился также вратарь "сине-желтых" Дмитрий Ризник.