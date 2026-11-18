Дмитрий Ризник поделился своими эмоциями от победы сборной Украины в матче Лиги наций. Вратарь триумфально вернулся в ворота национальной команды.

Вратарь стал одним из авторов победы в шестом туре Лиги наций. Дмитрий Ризник в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал, что он чувствует после матча против Грузии.

Что сказал Ризник после матча Лиги наций

Во вторник, 17 ноября, вратарь Шахтера вошел в состав сборной Украины впервые после матча третьего тура.

Футболист отметил, что его успешные действия стали следствием нескольких факторов. Он также вспомнил свое предыдущее выступление за "сине-желтых", которое пришлось на встречу с Северная Ирландия (0:3).

Для меня было важно увидеть, что тренерский штаб доверяет мне после той неудачной игры. Большая благодарность тренерскому штабу. Я чувствую их доверие. Эта победа стала очень важной в личном плане – хотелось реабилитироваться после того поражения,

– отметил Ризник.

В матче против Сакартвело (1:0) Дмитрий совершил 4 сэйва. От статистического портала SofaScore он получил оценку 7,7, что выше среднего показателя в украинской команде в тот вечер.

Что дальше для сборной Украины

Команда Андреа Мальдери заняла третье место в Дивизионе B Лиги наций, что помогло ей сохранить место на этой ступени турнира.

Уже 6 декабря состоится жеребьевка отборочного этапа к Евро-2028, а футбольные баталии в квалификации начнутся весной следующего года.