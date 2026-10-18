"Должны защищать игроков": Невилл резко раскритиковал судей после удаления Ярмолюка

Легендарный английский футболист Гарри Невилл встал на защиту украинца Егора Ярмолюка. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" считает, что полузащитник "Брентфорда" не должен был получать красную карточку.

Невилл считает, что стиль судейства был неверным. Слова эксперта приводит ресурс Tomisin.

Почему Невилл считает, что Ярмолюк должен был продолжить игру

По мнению двукратного победителя Лиги чемпионов в составе Манчестер Юнайтед, бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом приняла странное решение.

Когда я увидел это решение, моей первой реакцией было удивление: как вообще за такое можно показывать красную карточку? Конечно, арбитры должны защищать игроков, но нужно разбираться в ситуации. Есть разница между умышленным желанием нанести травму сопернику и неловким столкновением во время игры,

– отметил Невилл.

Добавим, что теперь Ярмолюк пропустит три матча английских соревнований: против Халл Сити и Ноттингем Форест в АПЛ, а также игру с Сандерлендом в Кубке английской лиги.

Его возвращение ожидается 8 ноября в матче чемпионата с Брайтоном.

Момент с удалением Егора Ярмолюка: смотрите видео

If it’s a red card for Yarmoliuk then why is Liverpool not getting a penalty as well https://t.co/BmirbY4ioo — Nana (@NanaRMCF) October 17, 2026

Отметим, что после того, как Брентфорд остался в меньшинстве, Ливерпуль сумел забить два гола и выиграть матч – 2:1.

Как складывается сезон для Ярмолюка

Он играл в каждом матче Брентфорда в этом сезоне. В 6-м туре АПЛ наш земляк отличился забитым голом. Результативное действие произошло после международной паузы.

Недавно полузащитник во второй раз подряд пропустил сборы национальной сборной. Официальная причина – хроническая травма, которую клуб намеревался вылечить именно во время матчей сборной.