Скандальный выбор Украины на голосовании за "Золотой мяч" взорвал сеть

Украинский журналист отдал первое место футболисту ПСЖ, который даже не вошел в тройку лучших в общем рейтинге "Золотого мяча" 2026 года. В то же время Гарри Кейн оказался лишь девятым, а Килиан Мбаппе вообще не попал в десятку.

Французское издание L'Équipe обнародовало результаты голосования представителей разных стран за лучшего футболиста мира. Украину в мужской номинации представлял журналист Игорь Линник, чей выбор привлек внимание футбольного сообщества.

Как проголосовала Украина за обладателя "Золотого мяча" 2026 года

Самую высокую позицию в списке украинского представителя занял полузащитник ПСЖ и сборной Испании Фабиан Руис. Вторым Линник выбрал защитника Барселоны Пау Кубарси, а третьим – грузинского вингера ПСЖ Хвичу Кварацхелию.

В первую пятерку также вошли Деклан Райс и Родри. Далее расположились Габриэль, Ламин Ямаль, Усман Дембеле, Гарри Кейн и Ферран Торрес.

Особенно необычным такой выбор выглядит на фоне общего итога. Обладателем "Золотого мяча" стал Гарри Кейн, набравший 1055 баллов. Вторым финишировал Килиан Мбаппе с 1027 очками, а третьим – Ламин Ямаль (881).

При этом Кейн в списке Линника оказался лишь на девятой позиции, а Мбаппе вообще не попал в десятку. Фабиан Руис, которому украинец отдал первое место, в общем рейтинге занял лишь десятую строчку с 201 баллом.

На странный выбор украинского представителя в своем телеграм-канале обратил внимание футбольный комментатор Виталий Волочай.

Каждый раз, когда публикуют детали голосования за "Золотой мяч", я задаю себе один и тот же вопрос из года в год, и из года в год забываю найти на него ответ. Кто такой Игорь Линник и где он пишет о футболе?

– написал Волочай.

Кто такой Игорь Линник и где он работает

Игорь Линник – украинский спортивный журналист, сотрудничающий с France Football еще с 2002 года.

Ранее он позиционировал себя как главный редактор интернет-газеты "Футбольный клуб" и собственный корреспондент UEFA.com в Украине.

Это не первый случай, когда его голосование за престижную индивидуальную награду вызывает дискуссии. Например, в 2025 году Линник поставил на первое место Витинью, тогда как победителем стал Усман Дембеле. В его десятку также не попал Рафинья.

В 2024 году украинский журналист, напротив, угадал победителя, отдав первое место Родри.

Напомним, лучшим обладателем "Золотых мячей" всех времен по версии болельщиков назвали Криштиану Роналду. 41-летний португалец отреагировал на это звание.