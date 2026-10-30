Скандальний вибір України на голосуванні за "Золотий м'яч" підірвав мережу

Французьке видання L'Équipe оприлюднило результати голосування представників різних країн за найкращого футболіста світу. Україну в чоловічій номінації представляв журналіст Ігор Лінник, чий вибір привернув увагу футбольної спільноти.

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Як проголосувала Україна за володаря "Золотого м'яча" 2026

Найвищу позицію у списку українського представника отримав півзахисник ПСЖ та збірної Іспанії Фабіан Руїс. Другим Лінник обрав захисника Барселони Пау Кубарсі, а третім – грузинського вінгера ПСЖ Хвічу Кварацхелію.

До першої п'ятірки також потрапили Деклан Райс та Родрі. Далі розташувалися Габріель, Ламін Ямаль, Усман Дембеле, Гаррі Кейн і Ферран Торрес.

Особливо незвичним такий вибір виглядає на тлі загального підсумку. Володарем Золотого м'яча став Гаррі Кейн, який набрав 1055 балів. Другим фінішував Кіліан Мбаппе з 1027 очками, а третім – Ламін Ямаль (881).

При цьому Кейн у списку Лінника опинився лише на дев'ятій позиції, а Мбаппе взагалі не потрапив до десятки. Фабіан Руїс, якому українець віддав перше місце, у загальному рейтингу посів лише десяту сходинку зі 201 балом.

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На дивний вибір українського представника у своєму телеграм-каналі звернув увагу футбольний коментатор Віталій Волочай.

Кожен раз, коли публікують деталі голосування за Золотий М'яч я задаюсь одним і тим самим питанням щороку, і щороку забуваю знайти на нього відповідь. Хто такий Ігор Лінник, і де він пише про футбол?– написав Волочай.

Хто такий Ігор Лінник і де він працює

Ігор Лінник – український спортивний журналіст, який співпрацює з France Football ще з 2002 року.

Раніше він позиціонував себе як головний редактор інтернет-газети "Футбольний клуб" та власний кореспондент UEFA.com в Україні.

Це не перший випадок, коли його голосування за престижну індивідуальну нагороду викликає обговорення. Наприклад, у 2025 році Лінник поставив на перше місце Вітінью, тоді як переможцем став Усман Дембеле. До його десятки також не потрапив Рафінья.

У 2024 році український журналіст, навпаки, вгадав переможця, віддавши перше місце Родрі.

Нагадаємо, найкращим володарем "Золотих м'ячів" усіх часів за версією вболівальників назвали Кріштіану Роналду. 41-річний португалець відреагував на це звання.