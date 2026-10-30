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Скандальный выбор Украины на голосовании за "Золотой мяч" взорвал сеть

Николай Брежицкий
Украина поразила всех своим выбором обладателя Золотого мяча 2026 года

Украина поразила всех своим выбором обладателя "Золотого мяча" 2026 года / Фото: Getty Images

Украинский журналист отдал первое место футболисту ПСЖ, который даже не вошел в тройку лучших в общем рейтинге "Золотого мяча" 2026 года. В то же время Гарри Кейн оказался лишь девятым, а Килиан Мбаппе вообще не попал в десятку.

Французское издание L'Équipe обнародовало результаты голосования представителей разных стран за лучшего футболиста мира. Украину в мужской номинации представлял журналист Игорь Линник, чей выбор привлек внимание футбольного сообщества.

 
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Как проголосовала Украина за обладателя "Золотого мяча" 2026 года

Самую высокую позицию в списке украинского представителя занял полузащитник ПСЖ и сборной Испании Фабиан Руис. Вторым Линник выбрал защитника Барселоны Пау Кубарси, а третьим – грузинского вингера ПСЖ Хвичу Кварацхелию.

В первую пятерку также вошли Деклан Райс и Родри. Далее расположились Габриэль, Ламин Ямаль, Усман Дембеле, Гарри Кейн и Ферран Торрес.

Особенно необычным такой выбор выглядит на фоне общего итога. Обладателем "Золотого мяча" стал Гарри Кейн, набравший 1055 баллов. Вторым финишировал Килиан Мбаппе с 1027 очками, а третьим – Ламин Ямаль (881).

При этом Кейн в списке Линника оказался лишь на девятой позиции, а Мбаппе вообще не попал в десятку. Фабиан Руис, которому украинец отдал первое место, в общем рейтинге занял лишь десятую строчку с 201 баллом.

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На странный выбор украинского представителя в своем телеграм-канале обратил внимание футбольный комментатор Виталий Волочай.

Каждый раз, когда публикуют детали голосования за "Золотой мяч", я задаю себе один и тот же вопрос из года в год, и из года в год забываю найти на него ответ. Кто такой Игорь Линник и где он пишет о футболе?– написал Волочай.

Кто такой Игорь Линник и где он работает

Игорь Линник – украинский спортивный журналист, сотрудничающий с France Football еще с 2002 года.

Ранее он позиционировал себя как главный редактор интернет-газеты "Футбольный клуб" и собственный корреспондент UEFA.com в Украине.

Это не первый случай, когда его голосование за престижную индивидуальную награду вызывает дискуссии. Например, в 2025 году Линник поставил на первое место Витинью, тогда как победителем стал Усман Дембеле. В его десятку также не попал Рафинья.

В 2024 году украинский журналист, напротив, угадал победителя, отдав первое место Родри.

Напомним, лучшим обладателем "Золотых мячей" всех времен по версии болельщиков назвали Криштиану Роналду. 41-летний португалец отреагировал на это звание.

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