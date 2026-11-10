Это не сработало, – Свитолина выступила с заявлением в США

Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина прокомментировала свое выступление в стартовом туре итогового турнира WTA. Спортсменка разделила матч на две части.

Свитолина уступила "нейтральной" Андреевой в матче WTA Finals-2026. Ее слова после матча приводит ресурс btu.org.ua.

Что сказала Свитолина после матча

Опытная украинская теннисистка впервые за 7 лет вернулась на Итоговый турнир, где ее поединок против Мирры Андреевой закончился неудачей.

Думаю, первый сет был не таким уж и плохим. Я не использовала несколько своих возможностей, а во втором сете соперница повысила уровень игры. Я пыталась изменить тактику, но, к сожалению, это не сработало. Думаю, перед следующим матчем мне будет важно поработать над несколькими моментами, в частности тактическими,

– прокомментировала Свитолина.

Следующий матч Элина проведет в среду, 11 ноября. Ее соперницей станет чешка Каролина Мухова, которая в первом матче проиграла Арине Сабаленко. Для обеих теннисисток этот матч будет иметь важное турнирное значение.

Каково положение украинок на Итоговом турнире

Напомним, что впервые в истории в WTA Finals участвуют сразу две украинки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Для Марты это первое выступление в восьмерке лучших. К сожалению, она также уступила в стартовом поединке соревнований в американском Индиан-Уэллсе.

Элина в четвертый раз выступает на этом турнире. Из трех предыдущих выступлений она дважды доходила до финала, а в 2018 году стала чемпионкой.