Свитолина уступила Андреевой в стартовом матче итогового турнира WTA

Соперницей 32-летней украинки стала "нейтральная" россиянка Мирра Андреева. О результате и ходе матча рассказывает 24 Канал.

Adv

Как сыграли Свитолина и Андреева

В первом сете равная игра продолжалась до счета 2:2. В пятом гейме стартовой партии Андреева сумела сделать брейк и в дальнейшем сохранила стратегическое преимущество в счете.

Элина Свитолина – Мирра Андреева – 0:2 (4:6, 0:6)

Уже во второй партии процент попаданий первым мячом и выигрышей первой подачи у нашей теннисистки снизился до значений ниже 50%. Это обстоятельство помогло российской спортсменке выиграть каждый из геймов на приеме – 0:6.

Счет в истории личных противостояний теннисисток стал 2:1 в пользу Андреевой.

Что дальше для Свитолиной

Одна из двух украинок на Итоговом турнире проведет свой матч второго раунда в среду, 11 ноября. Ее соперницей станет чешка Каролина Мухова, которая в первом матче проиграла Арине Сабаленко. Для обеих теннисисток этот матч будет иметь важное турнирное значение.

Напомним, что в WTA Finals участвуют сразу две украинки – впервые в истории. К сожалению, в стартовом поединке соревнований в американском Индиан-Уэллсе Марта Костюк также уступила.