Марта Костюк стартовала с поражения на итоговом турнире WTA

Для украинки этот турнир стал неожиданной возможностью, которой она воспользовалась в последний момент, сообщает 24 Канал. В то же время серьезным препятствием для киевлянки остаются проблемы со здоровьем, которые не позволили ей полноценно подготовиться к соревнованиям.

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Костюк – Носкова 2:6, 4:6

В стартовом поединке группового этапа Марта Костюк встретилась с восьмой ракеткой мира, представительницей Чехии Линдой Носковой. Матч завершился победой соперницы украинки в двух сетах – 2:6, 4:6.

Результат встречи не стал большой неожиданностью. Дело в том, что Костюк узнала о своем участии в основной сетке менее чем за сутки до выхода на корт.

Киевлянка уже несколько дней находилась в Индиан-Уэллсе, однако специально к WTA Finals не готовилась, а лишь поддерживала физическую форму. Кроме того, у теннисистки до сих пор есть проблемы с запястьем, которые за такой короткий промежуток времени полностью устранить было практически невозможно.

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Напомним, Костюк получила место в основной сетке после того, как представительница Казахстана Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. Украинка была заявлена на турнир в статусе запасной.

Что еще сыграет в группе Костюк

WTA Finals-2026 пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. Впервые с 2019 года Украина представлена на престижном турнире сразу двумя теннисистками – Марта Костюк и Элина Свитолина.

Киевлянка попала в первую группу, где ее соперницами также являются американки Коко Гофф и Джессика Пегула, а также уже знакомая ей Линда Носкова.

Всего восемь участниц распределены на две группы. На групповом этапе каждая теннисистка проведет по три матча, а две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Победительница определится в плей-офф.

Между тем уже завтра, 9 ноября, свой дебютный матч на Итоговом турнире этого года проведет Элина Свитолина. Ее первой соперницей станет россиянка Мирра Андреева. Украинская теннисистка готовилась к этим соревнованиям под руководством Сергея Стаховского.