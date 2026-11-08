Марта Костюк з поразки стартувала на Підсумковому турнірі WTA

Для українки цей турнір став несподіваною можливістю, якою вона скористалася в останній момент, передає 24 Канал. Водночас серйозною перешкодою для киянки залишаються проблеми зі здоров'ям, які не дозволили повноцінно підготуватися до змагань.

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Костюк – Носкова 2:6, 4:6

У стартовому поєдинку групового етапу Марта Костюк зустрілася з восьмою ракеткою світу, представницею Чехії Ліндою Носковою. Матч завершився перемогою суперниці українки у двох сетах – 2:6, 4:6.

Результат зустрічі не став великою несподіванкою. Річ у тім, що Костюк дізналася про свою участь в основній сітці менш ніж за добу до виходу на корт.

Киянка вже кілька днів перебувала в Індіан-Веллсі, однак спеціально до WTA Finals не готувалася, а лише підтримувала фізичну форму. Крім того, тенісистка досі має проблеми із зап'ястям, які за такий короткий проміжок часу повністю усунути було практично неможливо.

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Нагадаємо, Костюк отримала місце в основній сітці після того, як представниця Казахстану Олена Рибакіна знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Українка була заявлена на турнір у статусі запасної.

Хто ще зіграє у групі Костюк

WTA Finals-2026 триватиме з 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Уперше з 2019 року Україна представлена на престижному турнірі одразу двома тенісистками – Мартою Костюк та Еліною Світоліною.

Киянка потрапила до першої групи, де її суперницями також є американки Коко Гофф і Джессіка Пегула та вже знайома їй Лінда Носкова.

Усього вісім учасниць розподілені на два квартети. На груповому етапі кожна тенісистка проведе по три матчі, а дві найкращі гравчині з кожної групи вийдуть до півфіналу. Переможницю визначать у плейоф.

Тим часом уже завтра, 9 листопада, свій дебютний матч на цьогорічному Підсумковому турнірі проведе Еліна Світоліна. Її першою суперницею стане росіянка Мірра Андрєєва. Українська тенісистка готувалася до цих змагань під керівництвом Сергія Стаховського.